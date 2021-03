5G | c' è un buco nel ban contro Huawei e ZTE e le aziende lo stanno sfruttando per comprare apparecchiature

(Di mercoledì 31 marzo 2021) L’intervento del commissario della FCC ha svelato un paradosso legato al ban Trump: se le telco hanno attinto al fondo governativo per il 5G, non possono acquistare apparatio ZTE. Ma se mettono i soldi di tasca propria, possono farlo...

Advertising

juansheart : ma il rispetto nel buco del culo - kimamachi : Sono una particella che costantemente cerca di sfuggire al raggio dell'orizzonte degli eventi per non precipitare n… - CelxenaAshrxver : RT @starcapsicle: ritorna nel buco da cui sei uscito, perché nasconderti è l'unica cosa che puoi fare dopo sta cagata megagalattica. ma non… - fuckoffyallpls1 : RT @starcapsicle: ritorna nel buco da cui sei uscito, perché nasconderti è l'unica cosa che puoi fare dopo sta cagata megagalattica. ma non… - starcapsicle : ritorna nel buco da cui sei uscito, perché nasconderti è l'unica cosa che puoi fare dopo sta cagata megagalattica.… -

Ultime Notizie dalla rete : buco nel

la Repubblica

giro di poche ore arriva, invece, la parziale smentita da parte del commissario straordinario ... La toppa è dunque peggio delperché non sarà punendo chi va all'estero che gli albergatori ......firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza per regolamentare i viaggi all'estero... Ma anche su questa ordinanza si scatena una polemica ancora più accesa:" La toppa è peggiore del, ...La stessa che, nonostante la sua bassissima popolarità sin dal suo insediamento nel 2017, non ha ancora sciolto la riserva sul candidarsi o meno per un secondo mandato. Forse, come sempre, aspetta di ...Napoli – Il Psr, una storia lunga mesi, quattro per le precisione. Tutto a partire dal giorno nel quale le telecamere di Anteprima24 hanno raccolto le denunce di due imprenditori sanniti, giovani, che ...