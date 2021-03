34enne madre di 7 figli muore nel sonno | “Era forte e sana”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 34enne madre

ViaggiNews.com

Il figlioletto, nel tentativo di far smettere il padre, è stato colpito da una testata nei denti, finendo in ospedale insieme ala. Gli operatori delle volanti hanno rintracciato ilper ...Il bambino, nel tentativo di far smettere il padre, si è beccato una testata nei denti ed è finito, insieme alla, al pronto soccorso per essere medicato (10 giorni di prognosi pere 2 al ...Mamma di sette figli, 34 anni, Laura Hogg è morta improvvisamente nel sonno lasciando devastata e senza parole la sua famiglia.La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un genovese di 34 anni per atti persecutori e lesioni personali. I poliziotti dell’U.P.G. sono intervenuti ieri in soccorso di una donna che era stata aggred ...