31 marzo: 417 nuovi positivi da test molecolare (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.651 tamponi molecolari sono stati rilevati 417 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,45%. Sono inoltre 3.204 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 227 casi (7,08%). I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiunge uno avvenuto il 17 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 82 mentre quelli in altri reparti scendono a 664. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.307, con la seguente suddivisione territoriale: 707 a Trieste, 1.732 a Udine, 632 a Pordenone e 236 a Gorizia. I totalmente guariti sono 75.229, i clinicamente guariti 3.757, mentre quelli in isolamento scendono a 14.451. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.651 tamponi molecolari sono stati rilevati 417contagi con una percentuale dità del 5,45%. Sono inoltre 3.204 irapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 227 casi (7,08%). I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiunge uno avvenuto il 17; i ricoveri nelle terapie intensive sono 82 mentre quelli in altri reparti scendono a 664. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.307, con la seguente suddivisione territoriale: 707 a Trieste, 1.732 a Udine, 632 a Pordenone e 236 a Gorizia. I totalmente guariti sono 75.229, i clinicamente guariti 3.757, mentre quelli in isolamento scendono a 14.451. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia ...

