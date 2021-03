"300 euro la tutina?", polemica per la linea che Chiara Ferragni ha lanciato per la figlia - (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novella Toloni La Ferragni ha lanciato una linea di tutine dedicate alla secondogenita Vittoria ma il popolo del web la critica per i costi eccessivi della linea La nascita della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez si sta trasformando in un vero e proprio business. Ad una settimana dal parto, infatti, l'imprenditrice digitale sta riscuotendo un grande successo commerciale con la vendita di due nuove linee di abbigliamento dedicate a mamma e figlia. Prima il pigiama indossato dopo il parto andato esaurito in poche ore, poi la linea da neonata lanciata sul sito poco dopo la nascita di Vittoria e già oggetto di critiche per i costi eccessivi. Il lancio della capsule collection dedicata alle neonate è avvenuto in concomitanza con la ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Novella Toloni Lahaunadi tutine dedicate alla secondogenita Vittoria ma il popolo del web la critica per i costi eccessivi dellaLa nascita della secondogenita die Fedez si sta trasformando in un vero e proprio business. Ad una settimana dal parto, infatti, l'imprenditrice digitale sta riscuotendo un grande successo commerciale con la vendita di due nuove linee di abbigliamento dedicate a mamma e. Prima il pigiama indossato dopo il parto andato esaurito in poche ore, poi lada neonata lanciata sul sito poco dopo la nascita di Vittoria e già oggetto di critiche per i costi eccessivi. Il lancio della capsule collection dedicata alle neonate è avvenuto in concomitanza con la ...

