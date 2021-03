30 ambulanze ferme davanti ospedali, 450 aspettano ricovero (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – Quasi quattrocentocinquanta pazienti in attesa di ricovero o trasferimento e trenta ambulanze ferme davanti ai Pronto soccorso. E’ la situazione in tempo reale che stanno vivendo i principali ospedali di Roma, alle prese con un incremento notevole di accessi di pazienti Covid o con altre patologie. Come gia’ avvenuto nei giorni scorsi, le ambulanze sono ferme davanti al Pertini, al policlinico Tor Vergata, al San Giovanni, al Casilino e al Sant’Andrea. Alcune di queste stazionano da questa mattina con pazienti a bordo. Scorrendo i dati in tempo reale sui Pronto soccorso, al Pertini ci sono 67 persone in attesa di ricovero o trasferimento, a Tor Vergata 61, al policlinico Umberto I e al San Camillo-Forlanini ce ne sono 59, al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – Quasi quattrocentocinquanta pazienti in attesa dio trasferimento e trentaai Pronto soccorso. E’ la situazione in tempo reale che stanno vivendo i principalidi Roma, alle prese con un incremento notevole di accessi di pazienti Covid o con altre patologie. Come gia’ avvenuto nei giorni scorsi, lesonoal Pertini, al policlinico Tor Vergata, al San Giovanni, al Casilino e al Sant’Andrea. Alcune di queste stazionano da questa mattina con pazienti a bordo. Scorrendo i dati in tempo reale sui Pronto soccorso, al Pertini ci sono 67 persone in attesa dio trasferimento, a Tor Vergata 61, al policlinico Umberto I e al San Camillo-Forlanini ce ne sono 59, al ...

Advertising

PareSiaNevrosi : @grancetto Basterebbe un minimo senso civico, invece prevale disinteresse per le esigenze altrui(i più fragili/a ri… - FedeleCrus1 : @paolafai Vivo vicino ospedale, vedo due ambulanze sempre ferme . - maxkava : @vitalbaa Sí tratta di scegliere io male minore. Lasciamo ambulanze ferme perché non si sa mai e non vacciniamo, op… - biif : @Haavara3 Si. Ma anche io sono passato a ottobre novembre scorso davanti al davanti a 2 grandi ospedali a Roma senz… - leone52641 : RT @dukana2: #Covid19??il 118 di #Bari come una trincea: 'Pressione enorme. Chiamate triplicate e ambulanze ferme al Pronto soccorso anche… -