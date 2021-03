(Di mercoledì 31 marzo 2021) Quali sono i: da Le amiche della sposa a Smetto quando voglio, da Una notte da leoni 3 a Non è romantico?, ecco le pellicole più divertenti degli ultimi anni, per una visione all'insegna del buonumore. Ridere fa bene alla salute. E, fin dai suoi esordi, il cinema ha avuto tra i suoi obiettivi primari quello di far divertire lo spettatore, regalandogli momenti di evasione dalla realtà davanti allo schermo. Dai tempi di Totò ai giorni nostri, latà ha assunto forme e sfumature differenti, declinandosi nei generi più disparati, dalla commedia alle pellicole sentimentali o d'azione. Proprio perché di pellicole all'insegna della risata ce ne sono davvero tantissime e per tutti i gusti, abbiamo deciso di proporvene alcune delle più belle uscite negli ultimi anni. Aa Le ...

Advertising

tralepagine : RT @charliecarla: I migliori 50 film di spionaggio di sempre. Di attualità. #arresto #ufficiale #Russia #segretimilitari 5000 #euro. Non c… - charliecarla : I migliori 50 film di spionaggio di sempre. Di attualità. #arresto #ufficiale #Russia #segretimilitari 5000 #euro.… - cinemaniaco_fb : ?????????????? 23 migliori film comici recenti da vedere - lontanissimo_ : @wdownheateron Ora sogno qualche rissa dietro le quinte tra r e il tipo e rosy che alla fine sceglie r come nei migliori film d’amore - danielegenito : RT @houseofbrackets: Gentilissimi amici che ci seguite da casa, dalle zone rosse, dalle zone arancioni e dalle zone ocra A voi il primo tur… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori film

Sky Tg24

UN SOGNO CHE DIVENTA"Raramente usiamo parole come felicità e sogno, che si portano dietro un ... Che poi spiega: "Eppure non trovoparole per descrivere la felicità di aver lavorato ad un'...... le novità dedicate ai più piccoli come la serie 'Mira', 'Royal Detective', ma anche ie le ... che conferma Sky come partner di eccellenza per iproduttori di contenuti. L'arrivo di ...L'aneddoto è stato raccontato dalla 63enne attrice nella sua biografia «The Beauty Of Living Twice», dove ha rivelato di aver imposto alla TriStar anche il regista Sam Raimi per il western del 1995 di ...È nata la fondazione Umbria Film Commission, presieduta dal regista Paolo Genovese con Lidia Vizzino, Maria Rosi e Daniele Corvi. È stata presentata questa mattina a Palazzo Donini con una videoconfer ...