Zona gialla abolita, scontro nel governo. Draghi parla di "gusto del futuro" ma tiene tutto chiuso (Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – Maggioranza spaccata tra chi, come la Lega, chiede di riaprire dove possibile il prima possibile ripristinando le zone gialle e chi, come il ministro Speranza, vuole tenere tutto chiuso fino al 30 aprile. Ieri dopo il vertice Stato-regioni, e le tante belle parole sulla "sincera" collaborazione e il "comune impegno" sul fronte del piano vaccini (qui i dati aggiornati sulla campagna), lo stallo non è stato superato. Anche tra i governatori sono in molti a chiedere di riaprire. Anche perché senza zone gialle non possono riaprire bar e ristoranti, tanto per fare un esempio. Il premier Mario Draghi dal canto suo resta possibilista (per tenere buona la Lega), ma il decreto in arrivo molto probabilmente abolirà le zone gialle fino al 30 aprile.

