Zaia | “Se il Governo ha personale ce lo dia A caval donato…”

(Di martedì 30 marzo 2021) VENEZIA – Il Veneto intende accettare l’eventuale personale inviato dal Governo per sostenere la campagna vaccinale. Lo chiarisce il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che nelle scorse settimane aveva invece sostenuto che il Veneto non avesse al momento necessità di personale aggiuntivo, bensì di dosi di vaccino. Ora la richiesta di dosi di vaccino e di certezze in merito alle consegne viene ribadita, ma la posizione in merito al personale è diversa. Ieri, durante l’incontro con il Governo e il presidente del Consiglio Mario Draghi, Zaia ha infatti chiesto anche personale. “Ci hanno sempre promesso personale, abbiamo detto che se lo hanno ce lo diano“, afferma Zaia. “A caval donato non si guarda in bocca”.