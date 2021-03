Xiaomi Mi Mix Fold è il primo telefono al mondo con fotocamera a lenti liquide

(Di martedì 30 marzo 2021) Una tecnologia che avvicina lo scatto di foto, per velocità e qualità, a quello che vede l'occhio umanoha svelato ufficialmente il suosmartphone pieghevole, Mi Mix, con una configurazione fotografica all'avanguardia

Scheda tecnica MiFold Di seguito un riassunto delle principali specifiche del nuovoMiFold: MiFold OS (al lancio) Android 10 MIUI 12 Processore Qualcomm Snapdragon 888 Memorie ...Ecco tutti gli annunci ( articolo in aggiornamento ):entra nel mercato delle auto elettriche MiFold ufficiale: il pieghevole secondoMi Laptop Pro 15 e 14 COSA ASPETTARCI ...Upscaling video grazie a un algoritmo Alimentati dall’algoritmo AI di Xiaomi, i display esterni e interni di Mi MIX FOLD possono generare immagini e video in super risoluzione e sono persino in grado ...All'appello degli smartphone pieghevoli, dopo i modelli di Huawei, Samsung e Motorola, mancava giusto Xiaomi. Lacuna che è stata colmata oggi durante una presentazione fiume (oggi un paio d'ore ma ci ...