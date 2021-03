Xiaomi - 10 miliardi di dollari per entrare nel business delle auto elettriche (Di martedì 30 marzo 2021) La Xiaomi entra ufficialmente nel settore delle auto elettriche. Durante il keynote in cui sono stati svelati un nuovo smartphone e altri prodotti tecnologici, l'amministratore delegato Lei Jun ha annunciato la creazione di una divisione interna dedicata alle auto a batteria, per la quale saranno investiti 10 miliardi di dollari (circa 8,5 miliardi di euro) nei prossimi 10 anni. Le valutazioni. "Nel 2013 - ha esordito il ceo - ho incontrato personalmente Elon Musk per due volte, ho comprato una Tesla e ho iniziato a interessarmi al business dei veicoli elettrici". Jun ha poi sottolineato come negli ultimi otto anni abbia osservato con grande attenzione il mondo della mobilità: "Il tema della produzione di auto ... Leggi su quattroruote (Di martedì 30 marzo 2021) Laentra ufficialmente nel settore. Durante il keynote in cui sono stati svelati un nuovo smartphone e altri prodotti tecnologici, l'amministratore delegato Lei Jun ha annunciato la creazione di una divisione interna dedicata allea batteria, per la quale saranno investiti 10di(circa 8,5di euro) nei prossimi 10 anni. Le valutazioni. "Nel 2013 - ha esordito il ceo - ho incontrato personalmente Elon Musk per due volte, ho comprato una Tesla e ho iniziato a interessarmi aldei veicoli elettrici". Jun ha poi sottolineato come negli ultimi otto anni abbia osservato con grande attenzione il mondo della mobilità: "Il tema della produzione di...

