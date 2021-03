Xbox One ha una geniale invenzione che trasforma il controller in volante, pedali e cambio (Di martedì 30 marzo 2021) Bean è un particolare inventore specializzato nella personalizzazione di controller grazie alla creazione di parti con la sua fidata stampante 3D. Quello che è riuscito a creare recentemente ha qualcosa di incredibile se ci si pensa e prevede, oltre ad una stampante 3D anche un controller Xbox One. Il progetto consente di creare parti per un kit da corsa da agganciare proprio al controller. Il kit in questione contiene un volante che si aggancia alla levetta sinistra del controller, una leva del cambio con sei marce che viene fissata sullo stick destro e addirittura dei pedali. Il progetto è ancora in lavorazione, ma per l'occasione è stato pubblicato un video che vede in azione il kit. Bean ha pubblicato gli schemi completi per creare i vari pezzi con ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) Bean è un particolare inventore specializzato nella personalizzazione digrazie alla creazione di parti con la sua fidata stampante 3D. Quello che è riuscito a creare recentemente ha qualcosa di incredibile se ci si pensa e prevede, oltre ad una stampante 3D anche unOne. Il progetto consente di creare parti per un kit da corsa da agganciare proprio al. Il kit in questione contiene unche si aggancia alla levetta sinistra del, una leva delcon sei marce che viene fissata sullo stick destro e addirittura dei. Il progetto è ancora in lavorazione, ma per l'occasione è stato pubblicato un video che vede in azione il kit. Bean ha pubblicato gli schemi completi per creare i vari pezzi con ...

