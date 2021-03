Xbox Games With Gold di aprile: annunciati i nuovi giochi 'gratis' (Di martedì 30 marzo 2021) Come ogni fine del mese, Microsoft annuncia quali saranno i giochi in arrivo prossimamente per tutti gli abbonati a Games With Gold. Ad aprile i giochi disponibili saranno quattro e di seguito potete dare uno sguardo a cosa offre la società di Redmond. Vikings - Wolves of Midgard (dal 1° al 30 aprile) Il GdR d'azione Vikings - Wolves of Midgard vi porta lungo le coste di Midgard, un mondo in cui si fondono mitologia e storia vichinga, con una spruzzata di fantasy. Combattete i temibili Jotan, orde di terrificanti mostri non morti, e le creature del Ragnarök, per sopravvivere al crescente freddo che minaccia di spazzare via per sempre ogni forma di vita. Padroneggiate possenti armi, tra cui spade, scudi, archi, martelli da guerra e asce a due mani, e raccogliete sangue ... Leggi su eurogamer (Di martedì 30 marzo 2021) Come ogni fine del mese, Microsoft annuncia quali saranno iin arrivo prossimamente per tutti gli abbonati a. Addisponibili saranno quattro e di seguito potete dare uno sguardo a cosa offre la società di Redmond. Vikings - Wolves of Midgard (dal 1° al 30) Il GdR d'azione Vikings - Wolves of Midgard vi porta lungo le coste di Midgard, un mondo in cui si fondono mitologia e storia vichinga, con una spruzzata di fantasy. Combattete i temibili Jotan, orde di terrificanti mostri non morti, e le creature del Ragnarök, per sopravvivere al crescente freddo che minaccia di spazzare via per sempre ogni forma di vita. Padroneggiate possenti armi, tra cui spade, scudi, archi, martelli da guerra e asce a due mani, e raccogliete sangue ...

