WTA Miami 2021 | i risultati del 29 marzo Barty elimina Azarenka e vola ai quarti Bene Osaka e Svitolina

(Di martedì 30 marzo 2021) Si è appena completato il quadro deidi finale del WTA di. Nella sfida più attesa di giornata la numero 1 del mondo, Ashleigh, non ha deluso superando 6-1 1-6 6-2 la bielorussa Victoria. Un match estremamente spettacolare e ricco di colpi di scena che ha premiato l’australiana che nel prossimo turno dovrà vedersela con l’altra bielorussa Aryna Sabalenka che ha battuto nettamente 6-1 6-2 la ceca Marketa Vondrousova. MoltoNaomiche ha impiegato circa un’ora e mezza per liberarsi della belga Elise Mertens. La nipponica ha giocato un buonissimo match imponendosi con il risultato di 6-3 6-3. Adi finale l’asiatica dovrà superare l’ostacolo rappresentato da Maria Sakkari. La tennista ellenica ha dovuto ...

Jannik Sinner prosegue la sua corsa nel "Miami Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi pari a 4.299.205 dollari, che si sta disputando in parallelo con il WTA 1000 sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Si è appena completato il quadro dei quarti di finale del WTA di Miami 2021. Nella sfida più attesa di giornata la numero 1 del mondo, Ashleigh Barty, non ha deluso superando 6-1 1-6 6-2 la bielorussa Victoria Azarenka. Tennis | Featured, WTA | Il torneo femminile era cominciato già col botto, con tante partite di grande equilibrio e intensità, e più va avanti più regala, tra incertezza e un livello tecnico sempre più alto.