Women’s Rights Caucus | “Ridotti gli spazi delle donne nella società civile”

(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Sono da qualche ora disponibili online al link https://www.unwomen.org/en/csw/csw65-2021#ac le conclusioni della 65esima sessione della Commission on the Status of Women (csw), il più importante organo intergovernativo dedicato all’uguaglianza di genere che ha terminato i suoi lavori venerdì 26 marzo, dopo che le negoziazioni si sono protratte fino al giorno finale della conferenza. Il Women’s Rights Caucus (Wrc), una coalizione globale di più di 200 organizzazioni femministe, network e collettivi che promuovono l’uguaglianza di genere alle Nazioni Unite, ha accolto con favore le conclusioni concordate e il rinnovo di un impegno globale per raggiungere l’uguaglianza di genere, ma segnala che “alcuni Stati e rappresentanti della società civile contro i diritti continuano a ostacolare un dialogo costruttivo e pluralista attaccando e ostacolando un effettivo slancio dell’agenda per l’uguaglianza di genere”.