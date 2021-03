Wired Productions annuncia Tin Hearts (Di martedì 30 marzo 2021) Wired Productions annuncia ufficialmente Tin Hearts, sviluppato da Rogue Sun ed ispirato al celebre Lemmings. A seguire vi riportiamo la descrizione e il trailer ufficiali. Tin Hearts annunciato con Trailer e dettagli Dietro ogni brillante invenzione si nasconde una storia incredibile. Dai creatori dell’acclamata serie Fable arriva Tin Hearts, un coinvolgente gioco a enigmi che racconta una storia fatta di amore e compromessi. Lasciati prendere da una straordinaria narrativa che copre diverse generazioni e dimensioni. Guida una truppa di dispettosi soldati di latta in un mondo che straripa di bellezza, magia e mistero utilizzando una serie di stravaganti e fantasiosi marchingegni per saltare, sparare e planare verso l’obiettivo. Marcia attraverso più di 40 ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 30 marzo 2021)ufficialmente Tin, sviluppato da Rogue Sun ed ispirato al celebre Lemmings. A seguire vi riportiamo la descrizione e il trailer ufficiali. Tinto con Trailer e dettagli Dietro ogni brillante invenzione si nasconde una storia incredibile. Dai creatori dell’acclamata serie Fable arriva Tin, un coinvolgente gioco a enigmi che racconta una storia fatta di amore e compromessi. Lasciati prendere da una straordinaria narrativa che copre diverse generazioni e dimensioni. Guida una truppa di dispettosi soldati di latta in un mondo che straripa di bellezza, magia e mistero utilizzando una serie di stravaganti e fantasiosi marchingegni per saltare, sparare e planare verso l’obiettivo. Marcia attraverso più di 40 ...

Advertising

Micsugliando : Wired Direct, parte a breve l'evento di Wired Productions dedicato ai giochi indie!: Wired Direct, parte a breve l'… - GamingTalker : Wired Productions, tutti gli annunci del Wired Direct di oggi: novità per The Falconeer e Deliver Us to the Moon… - gamescore_it : Wired Direct, parte a breve l'evento di Wired Productions dedicato ai giochi indie! - - MondoXbox : Wired Productions ci mostra stasera le sue novità: seguite la diretta con noi! - SerialGamerITA : Wired Direct: annunciato un nuovo evento sui prossimi titoli di Wired Productions #wireddirect -