Wanda Nara | outfit sportivo tutto curve | “La più bella dell’anno?” – FOTO

(Di martedì 30 marzo 2021)ha spaccato il web con il solito scatto ammaliante e bollente. La modella si è mostrata in tenuta sportiva, girata di schiena Sempre attivissima sui social, sopratquando… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Wanda Nara incanta con il suo lato B da urlo. E fa questa domanda ai fan - #Wanda #incanta #urlo. #questa #domanda - NackaSkoglund89 : RT @jnterista_12: Wanda Nara 'Inammissibile ciò che ha fatto L'inter, hanno totalmente copiato il marchio di Maurito e anche peggiorandolo,… - IMjnterista : Wanda Nara 'Inammissibile ciò che ha fatto L'inter, hanno totalmente copiato il marchio di Maurito e anche peggiora… - dovecavolo : RT @rubio_chef: Tutto “giusto” se non fosse che gli argentini con il tè verde ce se sciacquano le palle. Lo sanno pure i sassi che l’unica… - SGabyS71 : @rubio_chef Wanda Nara? ??Io uso il tè verde per i miei semicupi! -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Il Tempo

Nulla di ciò che ci si aspetta da, niente nudità e trasparenza ma solo un messaggio d'amore al marito Mauro Emanuel Icardipotrebbe essere paragonata a Re Mida, tutti ciò che tocca diventa d'oro. 7,5 milioni di ...è tornata a far parlare di sé per via del suo ultimo scatto apparso su Instagram. La bombastica moglie di Mauro Icardi ha di fatto condiviso online una foto molto sexy, ma che appare esser ...“Qual è la stagione più bella dell’anno per voi?”. E’ questa la domanda che Wanda Nara, moglie del centravanti Mauro Icardi, ha posto ai suoi follower di Instagram. Nel mentre, la showgirl, che ha ris ...Wanda Nara nella bufera per una foto condivisa sul web. Riuscite a scorgere il dettaglio che ha fatto storcere il naso ai fan?