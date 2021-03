Wanda Nara, dichiarazione d’amore e bacio a Icardi: “La mia persona” – FOTO (Di martedì 30 marzo 2021) Wanda Nara si lascia andare a una vera e propria dichiarazione d’amore per il suo Mauro Icardi: arriva anche il bacio passionale. Ormai le vecchie dichiarazioni d’amore non esistono più:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021)si lascia andare a una vera e propriaper il suo Mauro: arriva anche ilpassionale. Ormai le vecchie dichiarazioninon esistono più:… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

dovecavolo : RT @rubio_chef: Tutto “giusto” se non fosse che gli argentini con il tè verde ce se sciacquano le palle. Lo sanno pure i sassi che l’unica… - SGabyS71 : @rubio_chef Wanda Nara? ??Io uso il tè verde per i miei semicupi! - rubio_chef : Tutto “giusto” se non fosse che gli argentini con il tè verde ce se sciacquano le palle. Lo sanno pure i sassi che… - G1NGERETTI : @JBP_OfficialTW Wanda Nara non addenteresti? - JBP_OfficialTW : Calcolando che gli esseri umani ormai addentano qualsiasi cosa... Guarda Wanda Nara. -