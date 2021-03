Wall Street debole | dopo scossa Archegos torna quella dei tassi

(Di martedì 30 marzo 2021) (Teleborsa) – Partenza sottotono per la borsa dicome peraltro attesa anticipata dall’andamentomostrato dai future statunitensi a causa dell’ennesima fiammata dei rendimenti dei Titoli di Stato USA. L’aumento del tasso è stato spinto dai progressi nella campagna vaccinale e dall’annunciata maggiore spesa per le infrastrutture, fattori che alimentano i timori di un balzo dell’inflazione da una forte ripresa economica. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones si attesta a 33.113 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l’S&P-500, che perde lo 0,31%, scambiando a 3.959 punti. In rosso il Nasdaq 100 (-0,79%); con analoga direzione, poco sotto la parità l’S&P 100 (-0,41%). Nell’S&P 500, buona la performance del comparto finanziario. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei ...

Advertising

mikisx1 : Tesla sbanda in area 600 $ a Wall Street, Jefferies taglia valutazione - tvbusiness24 : #Wall Street apre negativa per colpa del #reflation trade - VantaggioSleale : Diretta apertura Wall Street - Lukyluke311 : RT @DividendProfit: Wall Street futures superano scossa Archegos ma ora arriva quella dei tassi. Nasdaq sotto pressione - DividendProfit : Wall Street futures superano scossa Archegos ma ora arriva quella dei tassi. Nasdaq sotto pressione -

Ultime Notizie dalla rete : Wall Street

FocusRisparmio

Caso Archegos: Viacom in ripresa adopo aver perso oltre metà del valore in meno di una ...Partenza sottotono per la borsa dicome peraltro attesa anticipata dall'andamento debole mostrato dai future statunitensi a causa dell' ennesima fiammata dei rendimenti dei Titoli di Stato USA . L'aumento del tasso è stato ...(Teleborsa) – Partenza sottotono per la borsa di Wall Street come peraltro attesa anticipata dall’andamento debole mostrato dai future statunitensi a causa dell’ennesima fiammata ...NEW YORK, 30 MAR - Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,10% a 33.140,41 punti, il Nasdaq cede lo 0,43% a 13.003,54 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,24% a 3.961,83 punti. ( ...