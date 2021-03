Volkswagen Taigo - Primi teaser della nuova crossover per l' Europa

Leggi su quattroruote

(Di martedì 30 marzo 2021) Si chiamalacompattaper l', anticipata dalla Casa neibozzetti ufficiali. Basata sulla Nivus, già in vendita in Brasile, questa vettura debutterà a fine anno: la produzione avverrà nello stabilimento di Pamplona, in Spagna, mentre l'uscita nelle concessionarie italiane è prevista all'inizio del 2022. Più filante. Il suo arrivo (ma non il nome) era stato confermato anche in occasione alla presentazione del bilancio 2020, nell'elenco dei lanci programmati per il 2021. Per la, laspende la sigla Cuv (Utility Vehicle), sottolineando appunto che l'auto avrà un designcarrozzeria più filante rispetto ai modelli compatti a ...