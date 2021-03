Volkswagen - Negli Usa spunta Voltswagen: nuovo brand elettrico o pesce d'aprile? (Di martedì 30 marzo 2021) La premessa è d'obbligo: potrebbe sembrare un pesce d'aprile anticipato, e forse lo è. Ma non è detto. Secondo diverse ricostruzioni, infatti, Negli Stati Uniti la Volkswagen avrebbe deciso di commercializzare tutti i veicoli a batteria sotto un nuovo marchio, chiamato "Voltswagen", che dovrebbe rappresentare la sintesi tra sua tradizionale denominazione e il futuro all'insegna dei volt, l'unità di misura di base della forza elettromotrice. Cosa è successo. Il nuovo brand, ideato con l'obiettivo esplicito di enfatizzare le strategie di elettrificazione della gamma della Casa di Wolfsburg, sarebbe stato scoperto accidentalmente dalla Cnbc e da Usa Today grazie a un errore informatico di responsabilità della stessa Volkswagen: ieri, 29 ... Leggi su quattroruote (Di martedì 30 marzo 2021) La premessa è d'obbligo: potrebbe sembrare und'anticipato, e forse lo è. Ma non è detto. Secondo diverse ricostruzioni, infatti,Stati Uniti laavrebbe deciso di commercializzare tutti i veicoli a batteria sotto unmarchio, chiamato "", che dovrebbe rappresentare la sintesi tra sua tradizionale denominazione e il futuro all'insegna dei volt, l'unità di misura di base della forza elettromotrice. Cosa è successo. Il, ideato con l'obiettivo esplicito di enfatizzare le strategie di elettrificazione della gamma della Casa di Wolfsburg, sarebbe stato scoperto accidentalmente dalla Cnbc e da Usa Today grazie a un errore informatico di responsabilità della stessa: ieri, 29 ...

