Vincenzo, il neonato ricoverato per ustioni provocate dai genitori è stato estubato: è in incubatrice

Vincenzo, il neonato ricoverato per ustioni provocate dai genitori è stato estubato. Da un paio di giorni il piccolo Vincenzo respira senza l'ausilio del ventilatore. Le condizioni migliorano giorno dopo giorno, ma la strada è ancora lunga. Però si continua a sperare. Il sindaco di Portici, sua città di origine, Vincenzo Cuomo ha scritto sulla sua pagina Facebook che il bimbo sta meglio. Vincenzo, il neonato ustionato ricoverato al Santobono, è stato estubato. Respira da solo e come tutti i bambini, ha ricevuto il suo primo regalo. Un carillon, che sorveglia l'incubatrice del piccolo, che non ha ancora un mese di vita.

