VIDEO | Imprese, con acquisizione So.Co.Fer Gruppo Atlante nuovo player settore ferrovie (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – L'acquisizione della società So.Co.Fer. da parte del Gruppo Atlante, in cui è già presente l'azienda Cronos Sistemi Ferroviari, sancisce la nascita di un nuovo player italiano del settore ferrovie. Se la prima è una storica fabbrica di Gallese (Vt) che, come spiega l'ad di Atlante, Avio Di Sano, "si occupa di produzioni di materiali di armamento ferroviario", la seconda "si sta affermando sul mercato nazionale specializzandosi nella manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di trazione elettrica ferroviaria, segnalamento ferroviario e impianto di sicurezza in galleria". Quindi oggi il Gruppo completa la filiera e mira a essere "un punto di riferimento per i nostri clienti, le stazioni appaltanti pubbliche e private che operano nel settore". L'obiettivo adesso a stretto giro è consolidare la posizione investendo "circa 10 milioni tra il 2021 e il 2022 sia sul lato infrastrutturale per ampliare lo stabilimento, che per assumere maestranze, soprattutto nel territorio di Gallese, nella provincia di Viterbo". Si parla di aumentare il numero di dipendenti del settore ferrovie del Gruppo da 50 a 250 prevedendo un fatturato annuale di 20 milioni di euro.

