Viaggi in Europa: doppio tampone e quarantena. Scoppia la polemica sulla Pasqua all’estero. (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per arrivi da tutti i Paesi extra europei. Ma sulla possibilità di andare all’estero in vacanza per Pasqua – ad esempio alle Canarie mentre nell’Italia in zona rossa non potremo muoverci – Scoppia la polemica. “Feste blindate in Italia? Assurdo” “Non si possono incontrare i propri cari, magari a pochi chilometri di distanza, ma è possibile prendere un aereo e farne migliaia per svago? – si domanda su Facebook Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni -. Un ... Leggi su velvetmag (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea,in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni. Laè già prevista per arrivi da tutti i Paesi extra europei. Mapossibilità di andarein vacanza per– ad esempio alle Canarie mentre nell’Italia in zona rossa non potremo muoverci –la. “Feste blindate in Italia? Assurdo” “Non si possono incontrare i propri cari, magari a pochi chilometri di distanza, ma è possibile prendere un aereo e farne migliaia per svago? – si domanda su Facebook Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni -. Un ...

