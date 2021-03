Viaggi all’estero | quarantena e tampone per chi rientra in Italia Ecco l’ordinanza di Speranza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 30 marzo 2021) Roma, 30 mar – Niente vacanze ine paletti per i. Il ministro della Salute, Roberto, prova a mettere una toppa all’assurda nota protocollata dal ministero dell’Interno. Un’ordinanza che il ministro firmerà in mattinata e che dispone, “per arrivi e rientri dai Paesi dell’Ue,in partenza,di cinque giorni e un’ulteriorealla fine dei cinque giorni. Laè già prevista per tutti i Paesi extra Ue”.dopo le polemiche Ieri sera, al Tg2Post, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva dichiarato: “Quello che noi abbiamo chiesto è rimanere a casa e non spostarsi, chi vae ...