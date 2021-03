Viaggi all’estero, obbligo di tampone e quarantena anche per chi rientra da Paesi Ue (Di martedì 30 marzo 2021) Arriva la stretta anche sui Viaggi all’estero: il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Arriva la strettasui: il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri dadell’Unione europea,in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni. Laè già prevista per tutti iextra Eu. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

