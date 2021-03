Viaggi all’estero | l’Italia cambia rotta | quarantena e tampone al rientro

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 30 marzo 2021) Dopo il polverone che si è alzato nelle ultime ore, in merito alla possibilità di muoversi in tutta Europa senza motivi legati al lavoro, ma solo per turismo, mentre in Italia non si può andare da un comune all’altro, il ministro Speranza ha preso una nuova decisione. Fino a ieri infatti non era prevista nessuna restrizione particolare per chi decidesse di andaree rientrasse poi in Italia dopo qualche giorno o dopo una settimana. Ma dalle prossime ore le cose cambieranno. Infatti, chi rientrerà dai paesi dell’Unione Europea, tra i quali al momento si puòare senza particolari necessità, dovrà fare la. Le notizie arrivano questa mattina da Roma. Il ministro della Salute Roberto Speranza infatti, firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione Europea, ...