Viaggi all'estero con quarantena e tamponi, ma chi controlla? Il ministero della Salute a Open: «Ci affidiamo al buon senso»

La polemica sui Viaggi all'estero in piena pandemia di Covid-19 non accenna a placarsi. La protesta è quella di albergatori e operatori turistici ma anche di congiunti fuori regione, al momento ostaggio di restrizioni valide almeno fino al 30 aprile: spostarsi fuori regione no, Viaggiare all'estero per turismo sì. Una contraddizione che fa storcere la bocca a molti e che in periodo di feste si fa particolarmente stridente. Baleari, Madrid, Svezia, ma anche Germania, Grecia e Norvegia sono alcune delle mete verso cui non è necessario motivare lo spostamento. E cosi nel bel mezzo della polemica arriva la nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza con l'obiettivo di regolare gli arrivi e i rientri dall'Unione europea. La priorità è mantenere sotto ...

