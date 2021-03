Viaggi all'estero, arriva l'ordinanza Tampone-quarantena anche da Ue (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute firma un'ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione europea, Tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore Tampone alla fine dei 5 giorni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 marzo 2021) Il ministro della Salute firma un'che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell'Unione europea,in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni Segui su affaritaliani.it

Advertising

fattoquotidiano : Nei prossimi giorni i viaggi di Matteo Renzi all’estero – prima a Riyad, poi a Dubai e nel fine settimana in Bahrai… - SkyTG24 : Pasqua e zona rossa, il Viminale: i viaggi all'estero sono consentiti. Le regole - DSantanche : Per #Pasqua Italia in #zonarossa e tutto chiuso, però sono permessi i viaggi all’estero. Ecco come affossare defin… - OttaviDeborah : RT @fattoquotidiano: Nei prossimi giorni i viaggi di Matteo Renzi all’estero – prima a Riyad, poi a Dubai e nel fine settimana in Bahrain –… - thisisyourclub : @Roger85674604 @VladFra13 @myrtamerlino Si hai ragione, ma invece di fare ordinanze per i viaggi all'estero perché… -