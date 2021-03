Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 30 marzo 2021)30 MARZOORE 11.20 SIMONE PAZZAGLIA NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ. UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO SULLA VIA PONTINA SULLA QUALE AL MOMENTO UN INCIDENTE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E SI STA IN CODA PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DI CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONESI RALLENTA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA CASAL PALOCCO E VITINIA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E PROSEGUONO LE OPRAZIONI DI ALLESTIMENTO IN VISTA DELE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” DIPREVISTE IL 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE ALLE LINEE BUS IN TUTTA LA ZONA. TUTTE LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE DEL CIRCUITO NON INTERFEEISCONO IN ALCUN MODO CON L’ATTIVITÀ ...