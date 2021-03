Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2021 ore 09:15 (Di martedì 30 marzo 2021) Viabilità 30 MARZO 2021 ORE 09.05 SIMONE PAZZAGLIA NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DA GRA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E TRA PRENESTINA E L’A24 ED IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A CONTINUA AD ESSERE RALLENTATA TRA TERMINI E OTTAVIANO IN DIREZIONE BATTISTINI IN CORSO INTERVENTO DEI TECNICI E PROSEGUONO LE OPRAZIONI DI ALLESTIMENTO IN VISTA DELE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021)30 MARZOORE 09.05 SIMONE PAZZAGLIA NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ. UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DA GRA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLAFIUMICINO E TRA PRENESTINA E L’A24 ED IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO LA METRO A CONTINUA AD ESSERE RALLENTATA TRA TERMINI E OTTAVIANO IN DIREZIONE BATTISTINI IN CORSO INTERVENTO DEI TECNICI E PROSEGUONO LE OPRAZIONI DI ALLESTIMENTO IN VISTA DELE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI FORMULA “E” ...

