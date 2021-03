Via libera definitivo all’assegno per i figli (fino ai 21 anni): ecco come funzionerà (Di martedì 30 marzo 2021) Addio a Bonus bebè e premio alla nascita: ora un assegno dal valore massimo di 250 euro mensili calcolati sull’Isee riordina le misure a sostegno delle famiglie con figli a carico fino a 21 anni di età Leggi su corriere (Di martedì 30 marzo 2021) Addio a Bonus bebè e premio alla nascita: ora un assegno dal valore massimo di 250 euro mensili calcolati sull’Isee riordina le misure a sostegno delle famiglie cona caricoa 21di età

