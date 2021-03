Vera Gemma lascia L’Isola Dei Famosi per davvero? Non è come sembra, la situazione (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vera Gemma è l’eliminata della quinta puntata de L’Isola dei Famosi. L’attrice lascia Veramente l’Honduras? Facciamo chiarezza Ieri sera, lunedì 29 marzo, è andata in onda un’altra entusiasmante puntata de L’Isola dei Famosi che non ha risparmiato colpi di scena e avvenimenti imprevisti. Una delle protagoniste è stata senza dubbio l’attrice Vera Gemma. La naufraga era finita al Leggi su youmovies (Di martedì 30 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è l’eliminata della quinta puntata dedei. L’attricemente l’Honduras? Facciamo chiarezza Ieri sera, lunedì 29 marzo, è andata in onda un’altra entusiasmante puntata dedeiche non ha risparmiato colpi di scena e avvenimenti imprevisti. Una delle protagoniste è stata senza dubbio l’attrice. La naufraga era finita al

Valerio_Scanu : Vera Gemma ha più fame della mia amica #peppe #isola - CristinaLilla1 : @pino_cecilia @simone_paciello Aweed mi piace molto, mi fa morire con Paul Gascoigne (tra l'altro spero ritorni pre… - fromLAXtoLHR : RT @DariaCorrente: Ma come si fa a buttar fuori una come Vera Gemma per salvare un burino che dice alla gente 'ti prendo a bastonate' solta… - itsmc17 : RT @trash_italiano: VERA GEMMA CHE FA NOMI E COGNOMI IN PALAPA #Isola - PazzeskaLondra : RT @MeanGorgeous: 1. eliminazione Akash 2. eliminazione Vera Gemma con Aw3d al 51% delle preferenze TOGLIETE LA POSSIBILTA' DI VOTARE A… -