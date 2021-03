Vaxzevria: ecco il nome commerciale del vaccino AstraZeneca (Di martedì 30 marzo 2021) Il vaccino contro il Covid di AstraZeneca stando a quanto riferiscono i medi internazionali cambia nome e ora si chiamerà Vaxzevria Vaxzevria è il nuovo nome commerciale del vaccino AstraZeneca. Lo riferiscono i media stranieri sulla base dei dati dell’Agenzia europea per i medicinali. Il cambio di nome in Vaxzevria è stato approvato proprio dall’Ema il 25 marzo, a seguito di una richiesta dell’azienda farmaceutica britannico-svedese. In precedenza era semplicemente chiamato “vaccino COVID-19 AstraZeneca”. Il vaccino rimane invariato, ma le informazioni sul prodotto, l’etichettatura e la confezione potrebbero presentare un aspetto diverso. Sul ... Leggi su zon (Di martedì 30 marzo 2021) Ilcontro il Covid distando a quanto riferiscono i medi internazionali cambiae ora si chiameràè il nuovodel. Lo riferiscono i media stranieri sulla base dei dati dell’Agenzia europea per i medicinali. Il cambio diinè stato approvato proprio dall’Ema il 25 marzo, a seguito di una richiesta dell’azienda farmaceutica britannico-svedese. In precedenza era semplicemente chiamato “COVID-19”. Ilrimane invariato, ma le informazioni sul prodotto, l’etichettatura e la confezione potrebbero presentare un aspetto diverso. Sul ...

