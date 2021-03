Vangelo del giorno: Giovanni 13,21-33.36-38 – Audio e commento Papa Francesco (Di martedì 30 marzo 2021) Lo spunto del Vangelo del giorno 30 Marzo 2021, Martedì: “Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi”. Settimana Santa – II Settimana del Salterio – Anno B Dal Vangelo secondo Giovanni 13,21-33.36-38 In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 30 marzo 2021) Lo spunto deldel30 Marzo 2021, Martedì: “Dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi”. Settimana Santa – II Settimana del Salterio – Anno B Dalsecondo13,21-33.36-38 In quel tempo, mentre era a mensa con i suoi discepoli, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

vaticannews_it : #25marzo #arte L'Annunciazione a Maria”- l’evento narrato nel Vangelo - è tra i più rappresentati nella storia. Int… - antoniospadaro : Da provinciale dei #gesuiti argentini #PapaFrancesco citava #Dante per dire di non andare in giro a predicare al mo… - Avvenire_Nei : Giornata dei missionari martiri. «Vite intrecciate» in nome del Vangelo - EmilioTrerotola : Commento al Vangelo del 30.03.2021 - PaoloTolomeo : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 30 marzo 2021. -