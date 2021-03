Van Gogh e le lettere inedite (Di martedì 30 marzo 2021) Buon compleanno, Vincent Van Gogh. Il pittore olandese nasceva 168 anni fa e Twitter ricorda la data del 30 marzo celebrando l’artista, postando le foto dei suoi capolavori e proponendo citazioni assortite. La ricorrenza cade mentre un nuovo libro accende i riflettori sui periodi di malattia mentale del pittore. E spicca anche una rivelazione sorprendente: sua sorella Wilhelmina Jacoba (1862-1941) fu in grado di pagare le proprie cure, anche lei affetta da turbe psichiche, solo vendendo 17 dipinti del fratello dopo la sua morte. Il volume dal titolo “The Van Gogh Sisters” di Willem-Jan Verlinden, studioso che lavora per vari musei olandesi, sarà pubblicato il 20 aprile dalla casa editrice statunitense Thames & Hudson. Il libro descrive la corrispondenza tra le tre sorelle Van Gogh (oltre Wilhelmina Jacoba, nota come Wil in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Buon compleanno, Vincent Van. Il pittore olandese nasceva 168 anni fa e Twitter ricorda la data del 30 marzo celebrando l’artista, postando le foto dei suoi capolavori e proponendo citazioni assortite. La ricorrenza cade mentre un nuovo libro accende i riflettori sui periodi di malattia mentale del pittore. E spicca anche una rivelazione sorprendente: sua sorella Wilhelmina Jacoba (1862-1941) fu in grado di pagare le proprie cure, anche lei affetta da turbe psichiche, solo vendendo 17 dipinti del fratello dopo la sua morte. Il volume dal titolo “The VanSisters” di Willem-Jan Verlinden, studioso che lavora per vari musei olandesi, sarà pubblicato il 20 aprile dalla casa editrice statunitense Thames & Hudson. Il libro descrive la corrispondenza tra le tre sorelle Van(oltre Wilhelmina Jacoba, nota come Wil in ...

