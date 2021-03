Valeria Marini, presunta truffa alla madre: le Iene chiariscono (Di martedì 30 marzo 2021) Si torna a parlare della presunta truffa alla madre di Valeria Marini: la vicenda sarà trattata nella puntata de Le Iene di martedì 30 marzo, in prima serata su Italia 1. Solo qualche giorno fa la showgirl, in un’intervista al settimanale Oggi, aveva confessato il raggiro subìto dalla madre, che ha perso una somma ingente di denaro per un investimento di 335 mila euro. La truffa ha portato anche a un litigio tra madre e figlia che si è protratto per diversi mesi: “L’ho messa in guardia, ma era tardi – ha raccontato la Marini – se l’è presa con me, non mi ha creduta. Ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a ... Leggi su dilei (Di martedì 30 marzo 2021) Si torna a parlare delladi: la vicenda sarà trattata nella puntata de Ledi martedì 30 marzo, in prima serata su Italia 1. Solo qualche giorno fa la showgirl, in un’intervista al settimanale Oggi, aveva confessato il raggiro subìto d, che ha perso una somma ingente di denaro per un investimento di 335 mila euro. Laha portato anche a un litigio trae figlia che si è protratto per diversi mesi: “L’ho messa in guardia, ma era tardi – ha raccontato la– se l’è presa con me, non mi ha creduta. Ho assunto un investigatore privato per dimostrare a miaquello che accadeva. Se l’è presa a ...

