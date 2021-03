Valentina Persia scoppia in lacrime e parla della sua depressione (VIDEO) (Di martedì 30 marzo 2021) Le lacrime di Valentina Persia Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Nel corso delle nomination, a fare il suo nome è stata anche Valentina Persia. La conduttrice Ilary Blasi, però, ha voluto parlare un po’ più del dovuto con la naufraga e le ha mostrato un filmato. Nel L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 30 marzo 2021) LediIeri sera è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Nel corso delle nomination, a fare il suo nome è stata anche. La conduttrice Ilary Blasi, però, ha volutore un po’ più del dovuto con la naufraga e le ha mostrato un filmato. Nel L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Signori, è Valentina Persia SHOW! Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeriangione ed… - StefanoGuerrera : L’#isola salvata da Valentina Persia. - xjsekhmet : RT @contechristino: Un pubblico che vota per eliminare una concorrente come Vera Gemma ancora prima del potenziale scontro con Valentina Pe… - ilionorrr : RT @universoalice: valentina persia che parla di istinto materno mi fa venire subito in mente questa sua intervista. valentina persia è una… - AvvMennillo : «Isola», Gascoigne ancora fermo (ma vuole rientrare). Eliminata Vera Gemma - Il megli... -