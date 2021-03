“Vale la pena”, il nuovo singolo di Miriam Masala (Di martedì 30 marzo 2021) Da venerdì 9 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica , dal 25 marzo sarà su tutte le piattaforme digitali e dal 30 marzo il video sarà su Youtube.Vale la pena è nata dal bisogno di sfogare un sentimento di sconforto mio e della mia soulmate artistica Joe Foresta, un pomeriggio nella cameretta studio di una casa in cui non viviamo più.Anche quel sentimento non ci appartiene più, perché proprio con questo brano lo abbiamo esorcizzato. È stato custodito nei nostri cassetti per un po’ di tempo e proprio in questo momento particolare della vita dove ritorna lo sconforto abbiamo deciso di tirarla fuori e lasciare che chi la ascolta possa scacciare via i pensieri negativi come noi abbiamo fatto la prima volta che l’abbiamo suonata. Vale la pena è un brano da ascoltare in cameretta con le cuffie e lasciarsi ... Leggi su udine20 (Di martedì 30 marzo 2021) Da venerdì 9 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica , dal 25 marzo sarà su tutte le piattaforme digitali e dal 30 marzo il video sarà su Youtube.laè nata dal bisogno di sfogare un sentimento di sconforto mio e della mia soulmate artistica Joe Foresta, un pomeriggio nella cameretta studio di una casa in cui non viviamo più.Anche quel sentimento non ci appartiene più, perché proprio con questo brano lo abbiamo esorcizzato. È stato custodito nei nostri cassetti per un po’ di tempo e proprio in questo momento particolare della vita dove ritorna lo sconforto abbiamo deciso di tirarla fuori e lasciare che chi la ascolta possa scacciare via i pensieri negativi come noi abbiamo fatto la prima volta che l’abbiamo suonata.laè un brano da ascoltare in cameretta con le cuffie e lasciarsi ...

