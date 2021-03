Vaccino somministrato anche dalle farmacie: la Calabria dimostri di sapersi mettere al passo con le altre Regioni (Di martedì 30 marzo 2021) L’effetto Covid-19 è da più di un anno che assorbe per la stragrande maggioranza l’interesse della politica e non potrebbe essere diversamente. Il danno fisico e economico che tale epidemia sta arrecando al mondo tiene in continua apprensione il Governo di ogni Paese il cui intento è bloccare l’effetto epidemiologico che, stando alle notizie diramate di continuo dagli esperti sanitari attraverso i mass media, potrà avvenire quando il Vaccino sarà iniettato all’intera popolazione. Al momento, però, tali operazioni in alcune Regioni procedono lentamente. In queste ore è scattato il piano vaccinale attraverso le farmacie dopo l’accordo Governo – Federfarma. Un ottimo viatico che potrebbe fare aumentare giornalmente il numero dei vaccinati. Alcune farmacie della Liguria già hanno vaccinato diversi cittadini. ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 30 marzo 2021) L’effetto Covid-19 è da più di un anno che assorbe per la stragrande maggioranza l’interesse della politica e non potrebbe essere diversamente. Il danno fisico e economico che tale epidemia sta arrecando al mondo tiene in continua apprensione il Governo di ogni Paese il cui intento è bloccare l’effetto epidemiologico che, stando alle notizie diramate di continuo dagli esperti sanitari attraverso i mass media, potrà avvenire quando ilsarà iniettato all’intera popolazione. Al momento, però, tali operazioni in alcuneprocedono lentamente. In queste ore è scattato il piano vaccinale attraverso ledopo l’accordo Governo – Federfarma. Un ottimo viatico che potrebbe fare aumentare giornalmente il numero dei vaccinati. Alcunedella Liguria già hanno vaccinato diversi cittadini. ...

