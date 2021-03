Vaccino | soldi e compagni di viaggio | tutti gli interrogativi dietro il viaggio saudita di Renzi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 30 marzo 2021) Ormai lo hanno ribattezzato “Matteo d’Arabia”. I viaggi di Matteoall’estero, prima a Riyad, poi a Dubai e nel fine settimana in Bahrein sono diventati una questione politica. In Parlamento sono state presentate sei interrogazioni parlamentari sull’intensa attività oltre confine dell’ex premier. Viaggi che, al tempo della pandemia, non passano inosservati. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, ieri su Radio 1, gli ha mandato a dire che non può tornare già oggi a Palazzo Madama. «Perché in Senato abbiamo regole precise». Il Fatto quotidiano e il M5S sospettano cheabbia già fatto il. «I viaggi sono legittimi,poteva già vaccinarsi e non l’ha fatto» «I viaggi sono legittimi, la mia dichiarazione dei redditi è pubblica, i miei numerosi incarichi internazionali sono ...