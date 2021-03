Vaccino, prima e seconda dose per oltre tre milioni di italiani (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 9.658.927 le dosi di Vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, l?85,9% del totale di quelle consegnate: 11.247.180 (nel dettaglio 7.668.180Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca).Le somministrazioni, effettuate in 2.010 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 5.776.902 donne e 3.882.025 uomini.Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.037.122.E’ quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 06:01 di oggi.Le dosi sono state somministrate a 2.986.982 operatori sanitari, 486.896 unità di personale non sanitario, 545.421 ospiti di strutture residenziali, 3.123.188 over 80, 224.251 unità delle forze armate, 973.005 unità di personale scolastico; la voce “altro” comprende 1.230.912 persone. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 9.658.927 le dosi dicontro il Covid-19 somministrate in Italia, l?85,9% del totale di quelle consegnate: 11.247.180 (nel dettaglio 7.668.180Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca).Le somministrazioni, effettuate in 2.010 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 5.776.902 donne e 3.882.025 uomini.Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.037.122.E’ quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria aggiornato alle 06:01 di oggi.Le dosi sono state somministrate a 2.986.982 operatori sanitari, 486.896 unità di personale non sanitario, 545.421 ospiti di strutture residenziali, 3.123.188 over 80, 224.251 unità delle forze armate, 973.005 unità di personale scolastico; la voce “altro” comprende 1.230.912 persone.

