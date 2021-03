Vaccino, Omceo Roma: “Farmacisti da soli non possono gestire emergenze” (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – “Bene che i farmacisti stiano facendo corsi di formazione per imparare a vaccinare, ma ritengo sempre indispensabile, per i pazienti, che sia sempre garantita la presenza di un medico in caso di una qualche reazione avversa. Il farmacista non è in grado professionalmente di poter gestire una situazione di questo tipo“. Risponde così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – “Bene che i farmacisti stiano facendo corsi di formazione per imparare a vaccinare, ma ritengo sempre indispensabile, per i pazienti, che sia sempre garantita la presenza di un medico in caso di una qualche reazione avversa. Il farmacista non è in grado professionalmente di poter gestire una situazione di questo tipo“. Risponde così il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire.

Advertising

Notiziedi_it : Vaccino, Omceo Roma: “Con Johnson & Johnson a regime da maggio” - Notiziedi_it : Covid, Magi (Omceo Roma): “Allargata platea somministratori vaccino, ora le dosi” - Notiziedi_it : Covid, Magi (Omceo Roma): “Allargata platea somministratori vaccino, ora le dosi” - ultima_ora : RT @ultimenotizie: “Lo stop di #AstraZeneca in Italia è avvenuto per motivi precauzionali in attesa che l’Ema si pronunci. Credo che non ci… - Notiziedi_it : Covid, Magi (Omceo Roma): “Allargata platea somministratori vaccino, ora le dosi” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Omceo Omceo Roma: con Johnson Johnson a regime da maggio Roma " "Le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson dovrebbero arrivare intorno alla meta' di aprile, ma sicuramente andremo a regime nel mese di maggio. Intanto, speriamo di avere molti piu' Pfizer a disposizione in questi ...

Omceo Roma: Governo doveva intervenire prima su obbligo vaccinale medici "L'obbligo del vaccino per i sanitari deve essere un requisito indispensabile per svolgere la professione - prosegue Magi - perche' garantisce ai cittadini di avere contatti con sanitari che non ...

Vaccino, Omceo Roma: "Con Johnson & Johnson a regime da maggio" - DIRE.it Dire Covid. Magi (Omceo Roma): “Con Janssen a regime da maggio” 30 MAR - “Le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson dovrebbero arrivare intorno alla metà di aprile, ma sicuramente andremo a regime nel mese di maggio. Intanto, speriamo di avere molti più Pfizer a ...

Covid, news. Confronto sulle riaperture, Draghi: "Programmare per dare speranza" Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 417 le vittime in un giorno (297 ieri), per un totale dall'inizio della pandemia di 108.350. Sono 1.169 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nell ...

Roma " "Le prime dosi delJohnson & Johnson dovrebbero arrivare intorno alla meta' di aprile, ma sicuramente andremo a regime nel mese di maggio. Intanto, speriamo di avere molti piu' Pfizer a disposizione in questi ..."L'obbligo delper i sanitari deve essere un requisito indispensabile per svolgere la professione - prosegue Magi - perche' garantisce ai cittadini di avere contatti con sanitari che non ...30 MAR - “Le prime dosi del vaccino Johnson & Johnson dovrebbero arrivare intorno alla metà di aprile, ma sicuramente andremo a regime nel mese di maggio. Intanto, speriamo di avere molti più Pfizer a ...Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 417 le vittime in un giorno (297 ieri), per un totale dall'inizio della pandemia di 108.350. Sono 1.169 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nell ...