Vaccino Johnson & Johnson | l’Ema approva il vaccino statunitense

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha approvato il vaccino Johnson & Johnson, autorizzandone dunque la commercializzazione. Potrà essere somministrato a persone con età superiore di 18 anni. L'azienda americana dovrebbe consegnare 200 milioni di dosi Johnson & Johnson all'Europa entro il 2021, le prime consegne sono previste a metà aprile. Il vaccino si conserva in normali frigoriferi e non necessita di un richiamo.

