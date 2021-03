Vaccino Johnson & Johnson disponibile in Italia. Figliuolo: «Obiettivo 80% immunizzati entro settembre» (Di martedì 30 marzo 2021) La campagna vaccinale sembra aver incanalato il verso giusto per raggiungere l’immunità di massa. Nella giornata di ieri due notizie hanno regalato manforte all’Italia, la prima è collegata al monodose Johnson & Johnson: il Vaccino sarà disponibile dal 19 aprile. La seconda riguarda un ampliamento nella distribuzione, grazie all’accordo stipulato con le farmacie Italiane. Leggi anche: Vaccini in farmacia a Roma e nel Lazio, dove farli e come prenotarsi: tutti i dettagli Accelerare la campagna vaccinale sembra, finalmente, possibile. L’arrivo di 7.307.292 dosi tra aprile e giugno dell’azienda Johnson & Johnson prevede una velocizzazione delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 marzo 2021) La campagna vaccinale sembra aver incanalato il verso giusto per raggiungere l’immunità di massa. Nella giornata di ieri due notizie hanno regalato manforte all’, la prima è collegata al monodose: ilsaràdal 19 aprile. La seconda riguarda un ampliamento nella distribuzione, grazie all’accordo stipulato con le farmaciene. Leggi anche: Vaccini in farmacia a Roma e nel Lazio, dove farli e come prenotarsi: tutti i dettagli Accelerare la campagna vaccinale sembra, finalmente, possibile. L’arrivo di 7.307.292 dosi tra aprile e giugno dell’aziendaprevede una velocizzazione delle ...

