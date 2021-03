Vaccino, Johnson & Johnson arriva il 16 aprile, Speranza: “Vaccinazioni in sicurezza nelle farmacie” (Di martedì 30 marzo 2021) Il Vaccino Johnson & Johnson ha superato le verifiche europee ed è in arrivo in Italia. Il 16 aprile arriveranno più di 7 milioni di dosi del siero anti-Covid. Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha siglato un accordo per il quale i farmacisti possono effettuare il Vaccino. Una novità che permetterà di accelerare i tempi della campagna vaccinale. Vaccino Johnson & Johnson in arrivo il 16 aprile nelle scorse settimane Ema e Aifa hanno approvato il Vaccino Johnson & Johnson. Il ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) Ilha superato le verifiche europee ed è in arrivo in Italia. Il 16arriveranno più di 7 milioni di dosi del siero anti-Covid. Intanto il ministro della Salute Robertoha siglato un accordo per il quale i farmacisti possono effettuare il. Una novità che permetterà di accelerare i tempi della campagna vaccinale.in arrivo il 16scorse settimane Ema e Aifa hanno approvato il. Il ...

