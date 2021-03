(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le somministrazioni, dall’inizio della campagna vaccinale, hanno raggiunto quota quasi 9,6 milioni, e si è registrato un notevole incremento per le persone più vulnerabili. Per i nostri anziani e chi soffre di patologie gravi ad oggi sono 3,7 milioni le dosi somministrate. Guardando al futuro immediato le previsioni di forniture per il mese di aprile confermano il trend attualmente in crescita con oltre 8 milioni di dosi in arrivo, di cui 400mila di Johnson&Johnson”. Lo ha detto nel corso di un’audizione parlamentare il commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo.“Dal momento che ho ricevuto questo incarico ho evidenziato l’importanza di evidenziare l’obiettivo di conseguire la vaccinazione perdella popolazioneil 30. Tutti gli sforzi del uomini e donne ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, ordinanza Figliuolo: vaccino anche ai domiciliati nelle Regioni - SkyTG24 : Covid, Figliuolo: 'Obiettivo 80% vaccinati entro fine settembre' - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una riunione di lavoro sulla #campagnavaccinale con il capo @DPCgov Curcio e il… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Le somministrazioni, dall'inizio della campagna vaccinale, hanno raggiunto quota quasi 9,6 mili… - blogsicilia : #notizie #sicilia Vaccino, Figliuolo “Raggiungere l’80% degli italiani entro 30 settembre” - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Figliuolo

Se una Regione compra delle dosi dideve distribuirle "in egual misura" a tutte le altre , lo ha chiarito oggi il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paoloparlando alle commissioni riunite Affari ......al commissario'. Sono le parole del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, intervenuto nel corso di un'audizione alla Camera. 'Il fine di non sprecare neppure una goccia del..."Il target è quello di 500mila somministrazioni al giorno a regime, da raggiungere nelle terza settimana di aprile per ottenere l'immunità di gregge entro fine settembre". Lo ha detto il generale di ...Ogni Regione dovrà vaccinare non solo la popolazione residente ma anche chi vive in quel territorio per motivi di lavoro. E' quanto prevede un'ordinanza firmata dal commissario per l'emergenza Frances ...