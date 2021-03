Vaccino, Figliuolo: “Categorie con priorità? Si rischia nepotismo. Prima i fragili” (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – “Se noi pensiamo per categorie rischiamo di fare nepotismo, comprendo che si voglia garantire a chi ha fornito servizi essenziali un’adeguata ricompensa ma poi si aggiungerebbero sempre nuove categorie. Dobbiamo invece pensare ai fragili, agli anziani. Ieri avevamo tanti, tantissimi ricoverati in terapia intensiva. Io ascolto tutti ma quello che voi onorevoli state chiedendo prevede 50mila postazioni vaccinali e dosi ancora più ingenti che non ci sono”. A dirlo è il commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, rispondendo alle domande dei deputati e dei senatori, nel corso dell’audizione congiunta di Camera e Senato sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – “Se noi pensiamo per categorie rischiamo di fare nepotismo, comprendo che si voglia garantire a chi ha fornito servizi essenziali un’adeguata ricompensa ma poi si aggiungerebbero sempre nuove categorie. Dobbiamo invece pensare ai fragili, agli anziani. Ieri avevamo tanti, tantissimi ricoverati in terapia intensiva. Io ascolto tutti ma quello che voi onorevoli state chiedendo prevede 50mila postazioni vaccinali e dosi ancora più ingenti che non ci sono”. A dirlo è il commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, rispondendo alle domande dei deputati e dei senatori, nel corso dell’audizione congiunta di Camera e Senato sullo stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

Advertising

SkyTG24 : Covid, ordinanza Figliuolo: vaccino anche ai domiciliati nelle Regioni - SkyTG24 : Covid, Figliuolo: 'Obiettivo 80% vaccinati entro fine settembre' - Agenzia_Ansa : Tra lunedì e Pasqua arriveranno in Italia quasi 3 milioni di dosi di vaccino anti Covid: in una sola settimana più… - nicoterranova : Prenotazione vaccino pazienti fragili Calabria: - Portale dedicato - Il portale non funziona - Dal sito della Regi… - infoitinterno : Covid, ordinanza Figliuolo: vaccino anche ai domiciliati nelle Regioni -