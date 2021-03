Vaccino, Curcio: “Dosi avanzate? Regole per darle a chi spettano” (Di martedì 30 marzo 2021) Regolare l’utilizzo delle Dosi di Vaccino anti Covid avanzate a fine giornata per somministrarle alle categorie che ne hanno diritto. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in audizione in Commissione Affari sociali rispondendo alle domande sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2. “Il tema dell’utilizzo a fine giornata – ha spiegato Curcio – è un tema che deve essere affrontato e bisogna dare un minimo di regolarità su questo argomento. Ne parlerò con il commissario perché sono convinto che un ragionamento con le Regioni per arrivare a dei protocolli di intesa che consentano di indirizzare ciò che avanza, non al 20enne ma a qualcuno che è in quella categoria lì”, sia possibile anche magari ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Regolare l’utilizzo delledianti Covida fine giornata per somministrarle alle categorie che ne hanno diritto. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio, in audizione in Commissione Affari sociali rispondendo alle domande sullo stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2. “Il tema dell’utilizzo a fine giornata – ha spiegato– è un tema che deve essere affrontato e bisogna dare un minimo di regolarità su questo argomento. Ne parlerò con il commissario perché sono convinto che un ragionamento con le Regioni per arrivare a dei protocolli di intesa che consentano di indirizzare ciò che avanza, non al 20enne ma a qualcuno che è in quella categoria lì”, sia possibile anche magari ...

