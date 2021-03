Vaccino Covid, Zingaretti: nel Lazio over 65 vaccinati entro l'estate (Di martedì 30 marzo 2021) Il Governatore della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha rilasciato una lunga e interessante intervista al Corriere della Sera. Secondo l'ex segretario del PD, nel Lazio verranno vaccinati tutti i soggetti over 65 entro l'estate. Per raggiungere questo obiettivo sarà però essenziale che le grandi aziende farmaceutiche forniscano il numero previsto di vaccini in maniera da poter continuare in maniera spedita con le immunizzazioni contro il Covid. Nicola Zingaretti parla della campagna vaccinale nella Regione Lazio Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera che «Se i dati degli arrivi dei vaccini sono quelli ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 30 marzo 2021) Il Gnatore della Regione, Nicola, ha rilasciato una lunga e interessante intervista al Corriere della Sera. Secondo l'ex segretario del PD, nelverrannotutti i soggetti65l'. Per raggiungere questo obiettivo sarà però essenziale che le grandi aziende farmaceutiche forniscano il numero previsto di vaccini in maniera da poter continuare in maniera spedita con le immunizzazioni contro il. Nicolaparla della campagna vaccinale nella RegioneNicola, presidente della Regione, ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera che «Se i dati degli arrivi dei vaccini sono quelli ...

