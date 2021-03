Vaccino Covid nel Lazio, da domani prenotazioni per i nati nel 1954 e 1955 (Di martedì 30 marzo 2021) Vaccino Covid , nel Lazio via alle prenotazioni per le classi d'età 67 - 66 anni (nati nel 1954 e 1955) . Dalla mezzanotte di domani, giovedì 31 marzo 2021, sarà possibile prenotarsi per la ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021), nelvia alleper le classi d'età 67 - 66 anni (nel) . Dalla mezzanotte di, giovedì 31 marzo 2021, sarà possibile prenotarsi per la ...

Advertising

lucianonobili : Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati zero morti per #Covid Zero. Un numero che vorremmo ascoltar… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicu… - antoguerrera : Cioè, fatemi capire, l'Italia ha firmato un accordo con le farmacie per la somministrazione del vaccino Covid solo oggi, 29 marzo? - NicolaTenerelli : RT @fattoquotidiano: Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca cambia nome: si chiamerà Vaxzevria. Pubblicato anche il nuovo bugiardino https://… - MarcoPic12 : RT @ultimenotizie: Il vaccino anti-Covid di #AstraZeneca ha cambiato il nome, in '#Vaxzevria'. Pubblicato anche il nuovo bugiardino del far… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Covid, Cuba sta preparando 5 vaccini Hanno nomi eloquenti i vaccini anti Covid con cui Cuba si prepara ad affilare le armi: " Soberana", sovrana ; " Abdala ", come il titolo ... che accusano il governo di spingere su larga scala un vaccino ...

AstraZeneca diventa Vaxzevria, cambia nome e bugiardino Il vaccino anti - Covid di AstraZeneca ha cambiato il nome, in "Vaxzevria". Il cambio di denominazione è stato all'approvato dall'Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo ...

Vaccino Covid, la previsione di Rasi: "Protegge per 2 anni" Adnkronos Covid, il Lazio in zona arancione: riaprono scuole e negozi Gli esercenti: "La voglia di lavorare c'e' e siamo pronti per ripartire, speriamo nei vaccini" © RIPRODUZIONE RISERVATA. Chi siamo; Redazione & Staff; Scrivi alla redazione; Fai ...

Sardegna, un altro Comune entra in zona rossa: ora sono 11 i paesi in lockdown Sul fronte dei vaccini, il presidente della Regione Christian Solinas annuncia un'accelerazione della campagna: «La Sardegna ha impresso un'importante accelerazione alla campagna di vaccinazione ...

Hanno nomi eloquenti i vaccini anticon cui Cuba si prepara ad affilare le armi: " Soberana", sovrana ; " Abdala ", come il titolo ... che accusano il governo di spingere su larga scala un...Ilanti -di AstraZeneca ha cambiato il nome, in "Vaxzevria". Il cambio di denominazione è stato all'approvato dall'Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo ...Gli esercenti: "La voglia di lavorare c'e' e siamo pronti per ripartire, speriamo nei vaccini" © RIPRODUZIONE RISERVATA. Chi siamo; Redazione & Staff; Scrivi alla redazione; Fai ...Sul fronte dei vaccini, il presidente della Regione Christian Solinas annuncia un'accelerazione della campagna: «La Sardegna ha impresso un'importante accelerazione alla campagna di vaccinazione ...